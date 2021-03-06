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傳港府擬取締民陣 陳皓桓：無收外國資助

2021-03-06 列印
傳港府擬取締民陣 陳皓桓：無收外國資助
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　　有外國媒體報道指，香港當局正調查民間人權陣線（民陣）有否收取美國國家民主基金會資助，舉辦反修例活動，若證實屬實，民陣將會違反《港區國安法》，或於短時間內被政府取締。民陣召集人陳皓桓（見圖）指民陣成立至今，從未收取任何外國政府或機構資助，運作上一直依靠市民捐款。

　　據新加坡《聯合早報》報道，有不具名人士透露，早前網上流傳民陣曾接受美國國家民主基金會資助，舉辦反修例活動，香港當局正進行調查，一旦證實屬實，民陣將違反《香港國安法》，並有機會在短時間內被特區政府取締，惟報道沒有提及消息來源或調查由甚麼部門進行。有政府消息人士向商業電台表示，報道並不真確。

　　陳皓桓昨日指對有關消息感到不明所以，呼籲各界認清真相。

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