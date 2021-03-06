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英設廣東話熱線 解答BNO移民查詢

2021-03-06 列印
　　英國政府今年一月三十一日開放英國國民（海外）護照（BNO）簽證服務。英國內政部將修訂移民入境規例，容許申請人在特定情況下申請政府資助，包括處於極度貧窮、將面臨極度貧窮，或面對特別低收入或因極低收入而影響扶養孩子等情況。

　　英國內政部近日亦已設立廣東話專線，供有意申請BNO簽證的港人查詢移民和簽證事項。熱線的運作時間為香港時間周一至周五、早上九時至下午五時。致電查詢者除了須支付基本長途電話費用，亦要付每分鐘六十九便士通話費，即約七元五毫港元。

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