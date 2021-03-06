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立會IT界賄選案 三人判囚

2021-03-06 列印
　　二○一六年立法會資訊科技界選舉中出現賄選和種票，的士司機從業員總會幹事李林昌向一對父女提供一千港元利益，讓他們加入電機暨電子工程師學會，以取得資訊科技界功能組別的選民資格，並投票給參選人楊全盛。三人早前被裁定串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，以及在選舉中作出舞弊行為接受利益等三項罪名成立，三人分別被判囚九至十一個月。

　　黃雅茵裁判官昨日在西九龍法院指出，本案比一般案件嚴重，犯案者計劃周詳，且長達六個月，三人在其中扮演主動積極的角色，為維護選舉的公平性，判刑須具阻嚇性，判李囚九個月，父女均判囚十一個月並罰款一千港元。

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