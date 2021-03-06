「極端情況」趕上班有工傷保障團體：無阻僱主扣薪扣假

超強颱風「山竹」三年前襲港，受路面情況影響，打工仔翌日在封路、交通停擺下趕上班一幕歷歷在目，政府擬修訂《僱員補償條例》，若當局宣佈為「極端情況」期間，打工仔在上下班途中遇到意外同屬工傷。有關注勞工權益的組織認為，新修訂僅針對僱員受傷的情況，但僱員一直面對的剝削，如因路面問題未能於限時內上班，而遭僱主扣薪甚至扣假，打工仔往往有冤無路訴，亦未獲法例保障。



《星島日報》報道，一八年颱風「山竹」襲港翌晨，颱風警告已由十號風球換上三號風球，但全港多區交通大癱瘓，打工仔無奈花費數小時通勤，政府遂於翌年修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》（下稱《工作守則》），列明政府可因應需要宣佈「極端情況」，八號風球取消後的兩小時，僱員應留在原來的地點，而非立即離家上班，惟守則並無法律約束力。勞工及福利局擬擴大對僱員的保障，向立法會遞交《二○二一年僱員補償（修訂）條例草案》（下稱《草案》），建議僱員於「極端情況」期間上下班途中倘遇意外受傷或死亡，同獲工傷保障。



疫情下僱員議價力弱



不過，職工盟總幹事蒙兆達指《草案》只涵蓋工傷賠償，但綜觀《僱傭條例》對僱員權益的保障，「不論是惡劣天氣抑或極端情況下，（保障）仍然是空白一片」。他透露打風期間的投訴大多涉及僱員受颱風影響未能上班或遲到，被僱主扣減薪金、津貼、佣金等，這類勞資糾紛「可算是『無王管』」，尤其是現時失業率高企，僱員議價能力更薄弱。



港九勞工社團聯會主席林振昇認為，當局的《工作守則》擬定得相當好，但一日未立法，僱主們未必會遵守。林振昇建議將守則內較逼切的部份抽出來立法，例如若僱員因不能控制的因素如交通問題而未能上班，應立法規定僱主不得扣減福利。



若僱員屬「必要人員」與僱主有上班協定，則不受限於《草案》中所指的「八號颱風警告取消後的兩小時應留在原來地方或安全點」。以零售業為例，過往八號或以上熱帶氣旋警告信號取消後，前線大多要在一小時內回到工作崗位。香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠指出，兩年前《工作守則》推出，由於守則並非法例，只有良心僱主會遵守，故認為新修訂可增加對勞工在工傷方面的保障，但未有涵蓋銷售人員或因颱風上班遲到而被減薪的情況。



《草案》建議由政務司司長主持的督導委員會，考慮超強颱風或大規模天災的強度、香港可能受影響時間、對香港可能造成的破壞等因素，再決定是否公佈「極端情況」。蒙兆達認為，政府須清晰公佈「極端情況」的準則。



關注勞工權益的葵青區議員梁靜珊亦指，修例後須由政府宣佈「極端情況」，打工仔上班遇到意外才受保障，換言之當政府未有作出有關宣佈時，在颱風懸掛前或取消時前往執勤期間，勞工因兜路經過塌樹或因水浸被困，亦繼續不獲保障，「似乎只是字眼上提及『極端情況』保障，但實際執行又是另一回事。」



促保障擴至平日



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則直言，新修訂只是將惡劣天氣範圍擴大至極端情況，而事實上近年很少出現在颱風前後上下班途中發生的勞工意外，故她認為，有必要將勞工保障擴展至平日，「我們接到的大多數個案都發生在平日，上下班時乘車或等車遇上交通意外。」



