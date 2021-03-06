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﻿蔡加讚﻿﻿喜見國家創造減貧奇蹟﻿

2021-03-06 列印
■蔡加讚代表捐贈趕場敬老院建設項目。
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　　全國政協十三屆四次會議正在進行，大會指出，全面打贏脫貧攻堅戰，是政協長期以來高度關注和深度參與的重點工作。全國政協委員、香港各界扶貧促進會會長蔡加讚表示，打贏脫貧攻堅戰，是由習近平總書記親自部署的一場終結中華民族千百年絕對貧窮的偉大戰役。早在二○一八年蔡加讚成立了香港各界扶貧促進會，凝聚香港社會力量主動融入國家發展大局。

　　蔡加讚說：「在中央的領導下，很高興國家實現了首個百年目標，創造了中國歷史上令人震撼的減貧奇蹟，甚至為國家提前十年實現聯合國二○三○年可持續發展議程的減貧目標。而今年國家將建成小康社會，會繼續積極參與，為全面建設社會主義現代化國家的進程，作出應有貢獻。」

　　蔡加讚亦提到，日前習近平總書記在北京出席全國脫貧攻堅總結表彰大會時，宣佈中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，並特別感謝支持脫貧事業的香港同胞，標誌着香港各界扶貧促進會在內地的工作得到中央的肯定，令人鼓舞！

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