蔡加讚說：「在中央的領導下，很高興國家實現了首個百年目標，創造了中國歷史上令人震撼的減貧奇蹟，甚至為國家提前十年實現聯合國二○三○年可持續發展議程的減貧目標。而今年國家將建成小康社會，會繼續積極參與，為全面建設社會主義現代化國家的進程，作出應有貢獻。」
蔡加讚亦提到，日前習近平總書記在北京出席全國脫貧攻堅總結表彰大會時，宣佈中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，並特別感謝支持脫貧事業的香港同胞，標誌着香港各界扶貧促進會在內地的工作得到中央的肯定，令人鼓舞！
股市暢旺，不法之徒乘機唱高部份細價股，誘騙散戶入市。警方與證監會近日破獲洗黑錢集團，拘捕十二人，涉在社交平台以「唱高散貨」手段誘騙受害人借出證券戶口，再叫股民高位接貨，其後沽貨離場大賺一筆，涉款逾九億...
2021-03-06
全國人大昨日開幕，總理李克強在今年的政府工作報告中，重新設定去年取消的經濟增長目標，並定於百分之六以上，強調已考慮經濟運行恢復情況，又指要鞏固好脫貧成果，確保不出現大規模返貧的情況。 李克強在工作報告...
2021-03-06
太空旅行計劃是多國一直研究的項目。而美國一家太空建築公司日前宣佈，將於2025年開始，在近地球軌道動工興建世界第一家太空酒店「遠航家」。酒店將設有主題餐廳、電影院、水療中心與容納多達四百人的房間，預計...
2021-03-06
三月群盤混戰，其中鄰近港鐵南昌站的維港滙I，一條龍開放示範單位及公佈價單，首批108伙，包括開放式至三房戶型，折實均價24628元，開放戶最平641.6萬起。 由會德豐、信和、嘉華、世茂及爪哇...
2021-03-06
美股在科技股現沽壓下，三大指數低收，美債息突破1.5厘，拖累恒指低開569點，開市數分鐘內便跌破二萬九，失守50天線，曾瀉723點，低見28513點，為2月1日以來新低。及後中央將今年經濟增長目標定於...
2021-03-06
多蒙特各賽事四連勝，二十歲射手艾寧夏蘭特本季德甲上陣十八次轟十七球，今晚聯賽作客一哥拜仁慕尼黑看似有力一拼。然而，後者德甲近四次交鋒都將蜜蜂軍團由天堂踢回凡間，夏蘭特也坦言遠不及對方三十二歲射手羅拔利雲度夫斯基，故網絡潮語「少年，你太年輕了」很適合形容今場國家打吡，主勝靠得住。（體通天下周日凌晨1:30直播） 蜂軍在歐聯、德甲和德國盃四連勝，倒戈的中堅曉姆斯揚言今晚跟力爭七連霸的拜仁爭一日之長短，強勢迎接下周二歐聯十六強次回合主場再鬥西維爾。 夏蘭特見羅拔仔腳軟 隊友夏蘭特近期腳風極順，過去六輪德甲獨取五球，本季聯賽上陣十八次累積十七球，場均零點九四球效率驚人。可是，這名廿...
2021-03-06
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
鍾培生上月因不滿林作揶揄「抄我一百萬」，邀對方打擂台，兩人隔空過招半個月，日前簽約後，昨日舉行記者會宣佈拳賽暫定於9月舉行，鍾培生揚言會拖慢嚟打，慢慢羞辱林作，打完嘴再打身，但不會打死對方。由媽咪陪同...
2021-03-06
有個女人把門匙忘在家中，進不了門，找開鎖師傅開鎖，師傅收三百五十元，一上手，十五秒把鎖打開。女人沒有慶幸可以迅速回家，反而嫌師傅用了這麼短時間就把鎖打開，心痛三百五十元被人賺得太快。 本來人被關在門外，最重要的是如何盡快回家，但真的讓她盡快回家了，她又嫌你的錢賺得太容易。照這個邏輯，豈不是開鎖師傅即使可以快速開鎖也要磨磨洋工，拖拖時間，以顯示這鎖開得很艱辛，這樣才能令客人心理平衡，覺得三百五十塊錢花得「好抵」啦！ 以前看一個畫家朋友畫畫，他畫水墨，落筆很快，一棵大白菜一轉眼就呈現在眼前。他跟我說，平時等閒不讓人看他畫畫，尤其是會買他畫的客人，因為怕人家看他畫得這麼快，以為很...
2021-03-06
騎師郭能明日停賽期滿復出，將策騎七駒上陣，其中伯廄的「真感」上場初出在谷草千二米跑第三，今次轉戰田草千二米，騎者表示日前過檔該駒快跳時，馬兒走勢暢順，質新馬狀態正在冒升，以牠剛戰直路上走勢良好，相信在直路更長的沙田草地跑道競逐，應該更合發揮，有望再走入前列。他又謂「家樂飛駒」上周末跑千四米太短，落敗不能作準，如今回師其曾入位途程，希望能拼得更接近歸來。 馬場浮世繪
2021-03-06