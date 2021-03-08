二弟指兩人關係好：一直是好友 達哥設靈 群星送別 星爺閃現悼最佳拍檔

資深藝人吳孟達（達哥）上月二十七日因肝癌離世，享年七十歲，昨日於世界殯儀館設靈，曾傳不和的好拍檔周星馳在下午四時左右到場，親送昔日黃金拍檔最後一程，但只匆匆逗留九分鐘，沒有回應傳媒提問便離開。



上月病逝的藝人吳孟達昨日設靈，今早舉行大殮儀式，靈柩將奉移往歌連臣角火葬場火化，骨灰稍後運往馬來西亞安葬。達哥喪禮以基督教儀式舉行，靈堂橫匾寫上「主懷安息」，遺照上的達哥身穿藍色西裝，笑容祥和。



達哥生前有三段婚姻，遺照前方擺放了三個花牌及兩個心形花牌，分別是第一任妻子麥莉莉及雙胞胎女兒凱欣及凱兒，以及現任馬來西亞籍妻子侯珊燕（侯三妹）的女兒楚瑜、兒子韋侖。周星馳所送的花牌擺放在靈堂右邊。



逗留九分鐘



近日外界一直關注與達哥關係大不如前的好拍檔星爺會否到場弔唁，兩人曾由何文田街坊變成黃金拍檔，有着情同父子的合作關係，不過自從達哥接連推辭演出星爺電影《功夫》及《美人魚》後，有指兩人關係大不如前，達哥曾公開說過雙方有種「老死不相往來」的感覺。在達哥住院期間，星爺一直未有探望。最終星爺於下午四時許抵達靈堂，親送昔日黃金拍檔最後一程，但只逗留九分鐘便離開，他離開時被在場傳媒問到與達哥有甚麼點滴時，只揮一揮手沒有回應便上車離開。



吳孟達二弟吳利達與田啟文接受傳媒訪問，吳利達坦言以哥哥為榮，因哥哥好孝順又照顧家庭；吳利達表示媽媽沒有到靈堂，有部份子女在海外未及趕返香港，問到星爺剛剛在靈堂內可有說甚麼？吳利達說：「一般慰問，星爺其實與達哥關係很好，一直也是好友。（星爺是否很激動和不開心？）我諗每個人入到去都會不開心和傷心，（星爺可有見達哥最後一面？）好似冇，不好意思，我看不到那麼多。」



問到達哥可有遺願未了？吳利達說：「他沒有特別講這事，因為很突然，他很樂觀，仲諗住可以出到來，（他生前有甚麼不放心？）主要是媽媽和家庭，媽媽最後一日有去醫院探望，之前哥哥怕讓媽媽見到他辛苦的樣子會傷心，但到最後一日收到醫院通知，無辦法一定要帶媽媽見一見他，否則會是一個遺憾。」至於骨灰送到大馬安葬，吳利達稱這是哥哥的願望；至於達哥第二任太太盧少慈的花牌沒出現在靈堂，田啟文謂不清楚，亦沒了解過。



吳孟達的安息禮約於八時多結束，一眾來賓陸續離開。