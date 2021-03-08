七﻿人打疫苗後送院 ﻿﻿兩深切治療一危殆﻿

繼日前有兩名長期病患者接種科興疫苗後死亡，再有七人接種科興疫苗後不適，當中兩名本身有長期病患的長者，正在深切治療部留醫，其中一人危殆。專家委員會今天將開會評估第二宗涉急性中風的死亡事件，是否與疫苗有因果關係。



專家委會今評估次宗死亡事件



衞生署公佈，最新一宗嚴重異常事件，涉一名八十歲男子，他患糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風，本月一日在元朗天暉路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗。他前天感到胸痛，到明愛醫院急症室求醫，同晚轉送深切治療部，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆。



另一宗涉一名七十二歲女子，她患糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足，前天在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，其後感到身體虛弱，並停用兩劑量的胰島素。她昨早情況轉差，入威院留醫，其後發現她嚴重糖尿病酮症酸中毒，轉入深切治療部。



官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，昨天亦有兩名市民在該中心接種科興疫苗後感到不適，其中一名四十五歲女子通過三十分鐘醫學監察後離開，一小時後發現皮膚出疹返回接種中心。另一名六十六歲女子接種後胸口不適、及「作嘔作悶」。兩人均被送院，當時情況穩定。



另外，當局晚上公佈三宗接種疫苗後不適個案，三名分別四十六歲、五十三歲及八十七歲女子，到三間不同接種中心打疫苗後，分別感到暈眩、血壓高、出現皮疹及發抖，皆送院治療。



專家指疫苗不會直接致中風



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，接種疫苗不會直接導致中風或心肌梗塞等疾病，但若接種者的免疫反應較強，或會令血管有炎症反應，認為專家要清楚說明接種疫苗有否間接加速患者血管發炎。他建議，政府應列明各種慢性疾病可控制情況的標準，例如血糖值、血壓值的合適水平。



政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，長期病患者如果最近需要改藥或加藥，或因病需要做任何手術，應先與醫生商討是否合適接種疫苗。







