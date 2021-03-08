八科興疫苗接種中心現預約餘額

近日先後有兩名市民接種疫苗後死亡，動搖部份市民預約接種疫苗的決定。出現預約餘額的科興疫苖社區接種中心，由前晚的三間，昨晚增至全部八間中心都有名額，屯門友愛體育館及將軍澳體育館所有預約時段均仍有餘額。醫管局轄下選定接種診所則全部預約滿額。



至於接種復必泰的七間社區疫苗接種中心，以九龍塘教育服務中心及荔枝角公園體育館的預約最多，均接近滿額；其餘中心仍有餘額。



不過，由前晚起，公務員事務局未有再更新公眾預約接種的數字，當局表示會以接種比率代之，以更好反映確實情況。



截至前日下午八時的過去二十四小時，分別有約四千一百人及四千六百人在網上預約接種科興及復必泰疫苗。



