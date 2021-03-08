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南韓人打針後死亡增至八宗

2021-03-08 列印
　　南韓再多一人接種新冠病毒疫苗後死亡，增至累計八宗死亡個案，但當局至今未證實與疫苗接種有直接關係。

　　當地亦新增八○六宗接種疫苗後出現異常反應個案，累計近三千七百宗，當中大部份人出現頭痛、發燒等輕微徵狀。

　　南韓展開大規模接種計劃以來，已有超過三十一萬人完成接種，大部份人接種英國阿斯利康疫苗。

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