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國產「疫苗護照」將面世

2021-03-08 列印
　　國務委員兼外長王毅昨日宣佈，將推出中國版國際旅行健康證明電子文件，並會落實「健康碼國際互認倡議」，在充份保護個人私隱的前提下，實現核酸檢測、疫苗接種等各方面訊息相互認證，有助安全有序的人員交往。

　　此外，王毅又宣佈將推出「春苗行動」，協助和爭取為海外同胞接種疫苗，形容五十多個國家陸續將中國公民納入當地疫苗接種計劃，並準備在具備條件的國家設立國產疫苗地區接種點，為周邊國家有需要的中國公民服務。

　　全國政協委員容永祺趁兩會遞交提案，建議中央與香港特區政府商討推行「疫苗及檢測跨境通」，容許已接種疫苗的港人，進入內地時只要持有接種證明，以及進入內地前二十四小時病毒檢測陰性報告；入境後在機場或關口接受強制檢測及隔離一天，若結果呈陰性便可獲發健康碼前往內地各省巿。

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