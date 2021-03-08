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釐清病毒起源 陳薇倡設「白名單」突破科技封鎖

2021-03-08 列印
　　率領團隊研發中國腺病毒載體新冠疫苗的軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇表示，應進一步釐清病毒起源、動物宿主和致病機制，建議建設特需疫苗國家技術創新中心，並加大對科學家和科研隊伍的政策支持力度。

　　陳薇指中國疫苗能夠獲得國家藥監局附條件上市和多國應急使用許可，都是長期堅持自主創新的結果，並獲得多個國家發明專利授權，但國家在生物科技創新方面仍有不足，提出四點建議，包括建立國家重大安全科技攻關「白名單」制度，以突破國外技術封鎖。

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