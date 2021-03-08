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韓正晤林鄭 指港須做好疫情防控

2021-03-08 列印
　　新華社報道，主管港澳工作的國務院副總理韓正，前日下午在北京釣魚台國賓館分別會見香港特首林鄭月娥及澳門特首賀一誠，他充份肯定港澳過去一年在防控疫情、紓解民困、恢復經濟方面所做的工作，希望港府繼續把疫情防控作為當前中心任務，在有效防控疫情的前提下，統籌做好經濟社會各方面的工作，又指要認真落實好接下來全國人大作出的關於完善香港選舉制度的決定。

　　韓正亦希望澳門政府再接再厲，做好常態化疫情防控，進一步完善維護國家安全的法律制度和執行機制等。報道又指，林鄭月娥及賀一誠在感謝中央對香港、澳門發展的大力支持，將按照中央要求，積極作為，履職盡責。

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