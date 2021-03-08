  • 2021年3月8日 星期一
  • 18º
  • 93%
熱門： 科興疫苗吳孟達周星馳完善選舉制度車牌拍賣

日報新聞 > 港聞

梁愛詩：完善選舉制不違《基本法》

2021-03-08 列印
梁愛詩：完善選舉制不違《基本法》
Previous Next

　　中央提出完善選舉制度，《基本法》委員會前副主任梁愛詩認為並不違反《基本法》及《中英聯合聲明》，強調中央一直希望香港民主向前發展，否則不會在《基本法》寫明要循序漸進達至普選。

　　她形容，二○一九年的反修例運動為香港帶來衝擊，「令我們思考現時的政治體制，到底做不做到？所以一定要首先回到正軌，要怪就是怪我們自己這二十多年沒有做好」。

　　此外，梁愛詩相信要待重組產生新的行政長官選舉委員會後，才能選舉新一屆立法會。

　　全國港澳研究會副會長劉兆佳則估計，立法會新增的選委會界別，將與地區直選及功能組別各分三十席，因中央目標是要壯大愛國力量，若分區議席減得太少，不利依靠基層支持的黨派發展。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd