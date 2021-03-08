梁愛詩：完善選舉制不違《基本法》

本港開始新冠疫苗接種計劃以來，逾八萬四千多名市民預約打了針，大部份注射了科興疫苗，迄今為止，打針後出現六宗事故，其中兩宗死亡，另兩宗情況嚴重須入住深切治療部，其餘兩宗僅為出疹或心悸的輕微反應，事故數字偏低，但性命攸關，引起公眾關注，屬人之常情。相關的專家委員會將研判肇因，在未有確切的科學解釋前，市民對疫苗的安全性，毋須太過擔心。 值得注意的是，死亡和嚴重個案，均涉年紀較大的長者，而且他們本身都患有嚴重的長期病患，如冠心病、糖尿病、高血壓等，即使有沒有打針，其實都需要審謹的醫治，稍一不慎或病況變差，性命都會面對較高的風險。至於兩宗死亡個案與打疫苗的關係，第一宗患嚴重冠心病等男...

2021-03-08