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屯馬線招52文化大使 帶領深度遊土瓜灣九龍城

2021-03-08 列印
■港鐵與本地文化企業活現香港合辦《活現屯馬新力量》計劃，日前舉行啟動禮。
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　　港鐵與本地文化企業活現香港合辦《活現屯馬新力量》計劃，前日舉行啟動禮。屯馬線全線預期今年第三季投入服務；計劃招募了五十二位文化大使，透過訓練加深他們對車站周邊社區的認識。導賞團活動將由文化大使及資深導賞團導遊，帶領參加者遊走於土瓜灣及九龍城區，分享兩區的珍貴歷史點滴及藝術文化等。

　　港鐵公司事務總監蔡少綿指屯馬線全線投入服務後，鐵路服務為社區注入發展機會。活現香港共同創辦人暨行政總裁陳智遠表示，疫情期間市民對探索香港本地特色的興趣大增，舉辦這項活動正合時宜。其中一位文化大使江彥穎指小時候經常到九龍城探望外婆，都是在宋皇臺附近的車站下車，很興奮將有一個真正的港鐵宋皇臺站。

　　《活現屯馬新力量》導賞團預計在三月底開始接受報名，有興趣市民可留意屯馬線網頁及活現香港網頁稍後的公佈。

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