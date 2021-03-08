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北京故宮將借逾800件文物港展出

2021-03-08 列印
　　全國政協常委、故宮文物醫院院長宋紀蓉接受港台訪問，指北京故宮博物院會向香港故宮文化博物館提供八百多件文物，部份文物從未展出，一直放於儲存文物的庫房，正檢查文物的健康狀況及進行修復，明年會決定哪些可以送到香港，暫時未有名單。

　　她指如書畫、絲質品等比較脆弱的文物，易受溫度及濕度等影響，一般展覽期不能超過三個月，其後就必須送回北京故宮「休眠」三年。

　　至於瓷器、玉器，青銅器等無機質的文物可以展出較長時間，文物醫生會定期來港檢查文物狀態，如有需要就會送回北京修復。

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