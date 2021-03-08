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逾九成受訪婦女 感當局情緒支援不足

2021-03-08 列印
逾九成受訪婦女 感當局情緒支援不足
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　　今日是國際婦女節，勞工及福利局局長羅致光昨透露，今日會與特首林鄭月娥及婦女事務委員會主席以視像形式與市民慶祝，特首屆時會分享政府對婦女的支援措施。但有調查指逾九成人認為政府或社區在協助解決個人情緒需求問題上，沒有提供足夠資源。

　　工聯會婦女事務委員會進行的本港婦女情緒支援需求問卷調查，收回四百二十一份有效回應，發現六成六受訪婦女認為生活在疫情期間變得困難，四成半受者訪者感到抑鬱或絕望；七成一人表示社交減少，令人感到孤立無援。團體促請政府與不同機構合作並提供資源，改善「女性貧窮化」問題，並加強情緒健康教育宣傳。

　　羅致光昨在網誌指樂見愈來愈多私營企業，透過支持母乳餵哺、容許彈性上下班時間等，支援職場上的婦女。

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