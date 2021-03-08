逾九成受訪婦女 感當局情緒支援不足

工聯會婦女事務委員會進行的本港婦女情緒支援需求問卷調查，收回四百二十一份有效回應，發現六成六受訪婦女認為生活在疫情期間變得困難，四成半受者訪者感到抑鬱或絕望；七成一人表示社交減少，令人感到孤立無援。團體促請政府與不同機構合作並提供資源，改善「女性貧窮化」問題，並加強情緒健康教育宣傳。
羅致光昨在網誌指樂見愈來愈多私營企業，透過支持母乳餵哺、容許彈性上下班時間等，支援職場上的婦女。
資深藝人吳孟達（達哥）上月二十七日因肝癌離世，享年七十歲，昨日於世界殯儀館設靈，曾傳不和的好拍檔周星馳在下午四時左右到場，親送昔日黃金拍檔最後一程，但只匆匆逗留九分鐘，沒有回應傳媒提問便離開。 ...
2021-03-08
中美的軍事角力不斷。美國有線新聞網絡報道指，中國海軍近年的急速擴展，令中國海軍成為全球最大規模的海軍，預計四年後中國戰艦將增至四百艘；內地環球網批評，美方宣揚「中國威脅論」。外長王毅亦就中美關係指，中...
2021-03-08
緬甸反軍事政變示威持續。周日緬甸前首都蒲甘的警察向示威者開火和放催淚彈，據報至少有五人受傷。凌晨安全部隊徹夜在仰光進行搜捕，拘捕至少三人，期間有開槍。而軍警及法證人員對早前死亡的十九歲女子「掘墓驗屍」...
2021-03-08
三月群盤混戰，其中鄰近港鐵南昌站的維港滙I，一條龍開放示範單位及公佈價單，首批108伙，包括開放式至三房戶型，折實均價24628元，開放戶最平641.6萬起。 由會德豐、信和、嘉華、世茂及爪哇...
2021-03-06
美股上周五反彈，加上當地通過1.9萬億美元紓困方案，市場繼續關注美國債息走勢。證券業界人士預計，港股今日將有反彈，惟大市走勢反覆，短期維持「日升日跌」格局，市場焦點則落在全國兩會上。 美國10...
2021-03-08
車路士中場美臣蒙特由前領隊林柏特一手扶植，在新帥杜曹旗下仍獲委以重任，近五輪英超獨取三球，表現更勝今季高價上車的隊友。今晚聯賽主場對歐聯入場券競爭對手愛華頓，此子揚言領軍取勝保住第四位，主勝可取。 杜曹接掌藍獅後，一度盛傳美臣蒙特等林柏特親兵要讓路予跟新帥關係密切的德國幫等，但這名廿二歲中場各賽事近十場仍八次擔正，近五輪英超貢獻三球，演出更勝易帥後僅取一球三助攻的高價新援迪姆華拿、食白果的薛耶治及夏維斯。 此子上場英超一箭定江山，率車路士擊敗利物浦升上第四位，揚言今晚再下一城：「歐聯席位之爭十分激烈，己隊想要保住優勢。」 數據更勝天價新兵 本輪前少打一場一分落後藍獅...
2021-03-08
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
吳孟達從影逾40年，曾與無數巨星合作，昨日除了周星馳、「四大天王」劉德華、黎明、張學友、郭富城外，周潤發、古天樂、劉青雲、毛舜筠、鄭少秋、惠英紅及張敏等都分別送上花牌哀悼一代喜劇泰斗。繼周星馳後與達哥...
2021-03-08
本港開始新冠疫苗接種計劃以來，逾八萬四千多名市民預約打了針，大部份注射了科興疫苗，迄今為止，打針後出現六宗事故，其中兩宗死亡，另兩宗情況嚴重須入住深切治療部，其餘兩宗僅為出疹或心悸的輕微反應，事故數字偏低，但性命攸關，引起公眾關注，屬人之常情。相關的專家委員會將研判肇因，在未有確切的科學解釋前，市民對疫苗的安全性，毋須太過擔心。 值得注意的是，死亡和嚴重個案，均涉年紀較大的長者，而且他們本身都患有嚴重的長期病患，如冠心病、糖尿病、高血壓等，即使有沒有打針，其實都需要審謹的醫治，稍一不慎或病況變差，性命都會面對較高的風險。至於兩宗死亡個案與打疫苗的關係，第一宗患嚴重冠心病等男...
2021-03-08
郭能早前因為行為問題，稍後會被馬會召見，以審視其牌照，由於前途未卜，所以昨日停賽復出亦分外落力，頭場即憑「紅海福星」爆出三十九倍巨冷W，之後還有「種福者」力拼入Q！而「紅海福星」練者文家良賽後說：「『...
2021-03-08