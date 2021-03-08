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沙田污水廠 三階段遷岩洞

2021-03-08 列印
　　發展局局長黃偉綸昨在網誌撰文指出，渠務署正展開把沙田污水處理廠位於城門河河口的廠房，遷往對岸亞公角女婆山岩洞的工程，以騰出現址土地作有利民生用途，這項搬遷計劃是香港現時最大規模的岩洞發展項目；新廠房會引入先進污水處理技術提供服務。搬遷計劃將分三個階段推展。第一階段工程主要包括在岩洞入口處開拓工地、興建主連接隧道；第二階段是建造主體岩洞及上游污水收集系統工程；餘下工程主要包括在新建岩洞內興建污水處理設施，以及拆卸現有沙田污水處理廠。第一階段工程已於前年二月展開，現正進行主連接隧道的挖掘及爆破工程，目前進度符合預期，可望如期在明年完成。

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