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﻿小戲院迎報復性消費 限聚下入座率幾爆滿

2021-03-09 列印
　　UA院線落幕，卻有新戲院登場。位於堅尼地城的高先電影院開幕不足一個月，院方人士對本報指，早前限聚令下，市民「好耐無出街睇戲」，形容市民有「報復性消費」的心態，雖然院方只能發售一半座位門票，但平均每日場次也有近九成滿，「連早場都有好多街坊支持」。她希望政府盡快放寬防疫限制，「戲院入面要戴口罩，又唔畀食嘢，比任何場所都安全！」

　　另外，ACX Cinemas首間戲院在去年十一月底於北角匯開幕，復業至今訂座率持續高企，其中在周末及公眾假期的入座率高達九成以上，晚間場次更經常出現全院滿座。另外，不少公司及商戶都會為員工安排包場看戲服務，反應熱烈。
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