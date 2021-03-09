接種疫苗新增七優先組

疫苖接種計劃，如火如荼推行。政府新增七個優先接種新冠疫苗組別，包括餐飲業員工、公共交通從業員、註冊建築工人、教職員等，涉一百三十萬人。政府下周二起將開放多十二間社區接種中心，供市民接種復必泰疫苗，合資格者今早九時起可在網上系統預約。



涉130萬人 今早可預約



政府擴大優先接種組別涵蓋範圍至七類具有較高接觸及感染風險人士，分別為餐飲業、街市、超市、便利店員工、外賣食品等速遞員；公共交通從業員，例如的士、小巴及巴士司機、鐵路車長、車站職員等；註冊建築工人；保安員、清潔工人等物業管理人員；學校教職員、特殊學校職員、校車保姆車司機、跟車保姆等；旅遊業從業員；以及表列處所職員，例如健身中心及美容院員工。



公務員事務局局長聶德權（圖左）指，以上七類人士共一百三十萬人，連同早前五個優先接種組別，共涉三百七十萬人。合資格者今早九時起上網預約由下周二至本月三日的復必泰接種名額，料約有十四萬個。由明天起，網上預約系統每日早上九時會開放多一日的名額，每日增約一萬六千個復必泰名額及六千個科興名額。



對有團體建議政府訂下長期病患受控後的打針指標，食衞局局長陳肇始相信醫護一般清楚知道何謂長期病患，但強調衞生署一直與接種中心及私家醫生會就適合接種疫苗的標準作緊密聯繫。聶德權表明，社區疫苗接種中心並非診症的地方，不會安排醫護在場查閱接種者的「醫健通」紀錄，但他留意到部份接種中心已安排醫生在場接受市民查詢。他強調市民若有疑問，便不適宜接種，或延遲接種，先向醫生尋求意見。



約一百名優先接種組別人士昨在政府安排下接種復必泰疫苗，當中包括前任特首曾蔭權及前民政事務局常任秘書長李麗娟。



