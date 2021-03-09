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新增九確診　四宗源頭不明

2021-03-09 列印
新增九確診　四宗源頭不明
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　　本港昨天新增九宗新冠肺炎確診個案，六宗屬本地感染，當中四宗源頭不明，包括一名尖沙咀星光行酒樓潮庭樓面職員，家住深水埗福榮街十五號；東涌映月灣第十五及十六座的保安員，家住元朗祥降圍村屋；住在尖沙咀華源大廈一賓館的家庭主婦；以及一名在順天邨天池樓工作的工程項目聯絡員，家住粉嶺綠悠軒六座。此外，有確診者本月五日到訪滙豐銀行馬鞍山分行及卓越理財中心，該分行即日起暫停服務直至另行通知。

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