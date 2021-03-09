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﻿專家評定﻿﻿三宗死亡事故與疫苗無關﻿

2021-03-09 列印
■新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會，評定三例死亡事故，與疫苗無直接關係。
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　　本港再多一名七十一歲老翁接種科興新冠疫苗後死亡。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨天討論四宗懷疑與接種新冠疫苗後，出現嚴重異常事件，認為當中三例與疫苗無直接關係；最新死亡個案則須待死者的解剖報告再作評估。

　　最新死亡個案為一名七十一歲男子，上周三在私家診所接種科興疫苗，昨日在公立醫院離世。由於病人在很短時間內離世，委員會指須等待解剖報告再評估死因；亦有條例列明私家醫生豁免民事責任的條件。

　　至於上周二接種科興疫苗後，上周六在公立醫院去世的五十五歲女子，初步死因為急性心肌梗塞。委員會指該女子患有長期病患包括高血壓等，初步解剖報告顯示她有大動脈撕裂，並影響頸內血管撕裂，導致出現中風，故認為與疫苗接種沒有直接關係。其餘兩宗嚴重異常事件，涉及一名八十歲老翁上周一接種科興疫苗，上周六留醫深切治療部，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，本身患有糖尿病、頸動脈硬化、高血壓，委員會初步認為其情況與疫苗並無關係。另一名七十二歲女子上周六接種科興疫苗，出現高血糖高滲透壓狀態。委員會認為病人情況最有可能由沒有定期注射胰島素引起。

共45宗接種後涉住院嚴重異常事件

　　衞生防護中心總監林文健指本港暫有逾九萬三千人接種首劑疫苗，當中六成四人為六十歲以上，截至上周六共接獲四十五宗接種後涉及住院的嚴重異常事件，主要是頭暈、心悸等；亦有十六宗非嚴重的異常事件，主要是頭痛、疲倦等。

　　被問及內地未有安排長者接種科興疫苗，是否當香港長者為白老鼠時，委員會召集人孔繁毅強調科興有提供第三期臨牀數據，審視後認為適合長者。就科興暫向全球供應四千四百萬劑疫苗，出現五十六宗死亡個案，本港接種後的死亡率看似較高，孔強調本港首兩宗死亡個案與疫苗沒有直接關係。

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