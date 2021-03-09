最新死亡個案為一名七十一歲男子，上周三在私家診所接種科興疫苗，昨日在公立醫院離世。由於病人在很短時間內離世，委員會指須等待解剖報告再評估死因；亦有條例列明私家醫生豁免民事責任的條件。
至於上周二接種科興疫苗後，上周六在公立醫院去世的五十五歲女子，初步死因為急性心肌梗塞。委員會指該女子患有長期病患包括高血壓等，初步解剖報告顯示她有大動脈撕裂，並影響頸內血管撕裂，導致出現中風，故認為與疫苗接種沒有直接關係。其餘兩宗嚴重異常事件，涉及一名八十歲老翁上周一接種科興疫苗，上周六留醫深切治療部，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，本身患有糖尿病、頸動脈硬化、高血壓，委員會初步認為其情況與疫苗並無關係。另一名七十二歲女子上周六接種科興疫苗，出現高血糖高滲透壓狀態。委員會認為病人情況最有可能由沒有定期注射胰島素引起。
共45宗接種後涉住院嚴重異常事件
衞生防護中心總監林文健指本港暫有逾九萬三千人接種首劑疫苗，當中六成四人為六十歲以上，截至上周六共接獲四十五宗接種後涉及住院的嚴重異常事件，主要是頭暈、心悸等；亦有十六宗非嚴重的異常事件，主要是頭痛、疲倦等。
被問及內地未有安排長者接種科興疫苗，是否當香港長者為白老鼠時，委員會召集人孔繁毅強調科興有提供第三期臨牀數據，審視後認為適合長者。就科興暫向全球供應四千四百萬劑疫苗，出現五十六宗死亡個案，本港接種後的死亡率看似較高，孔強調本港首兩宗死亡個案與疫苗沒有直接關係。