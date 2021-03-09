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突襲尖沙嘴封區強檢 華源大廈列「受限區」

2021-03-09 列印
　　政府再次突襲式封區，昨晚八時半將尖沙嘴彌敦道八十三至九十七號，以及樂道三十六至五十號華源大廈劃為指定「受限區域」，區域內的人須留在處所，並按政府安排接受強制檢測，直至所有人完成檢測方可離開。政府在場設立臨時採樣站，目標是今早七時解封。

　　衞生防護中心周一公佈，一名四十一歲家庭主婦確診新冠肺炎，患者與一名家人居於華源大廈一賓館，分租者須送往檢疫中心。當局曾在上月中向該大廈發出強制檢測公告，並進行突擊執法行動，檢查大廈約二百九十名居民的檢測報告，其中約六十人違反規定。由於華源大廈近期再出現確診個案，加上劏房情況普遍，認為感染風險較高。

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