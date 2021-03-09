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200公僕未簽聲明 聶德權：會安排離職

2021-03-09 列印
■公務員須宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區。資料圖片
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　　政府早前要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權昨日透露，近二百名公務員未有簽署宣誓聲明，由於對他們失去信心，會讓他們離開公務員隊伍。

　　聶德權昨表示，有關公務員宣誓或簽署聲明的安排，現職公務員已經於上月底向部門遞交簽署的聲明。現時有關的政策局和部門正收集資料，初步數字有約二百位是沒有簽署聲明，下月會到立法會的事務委員會去交代有關情況。

　　他指如果公務員拒絕簽署聲明，會啟動《公務人員（管理）命令》內的機制去跟進，「如果公務員拒絕簽署聲明去接納和承擔這個基本責任，對於我們來說，會對他失去信心，所以會根據機制跟進，離開公務員隊伍。」



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