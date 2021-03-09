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中企協會成立30周年 請市民免費搭電車

2021-03-09 列印
■中國企業協會推電車公眾免費乘車日活動。
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　　為慶祝成立三十周年，香港中國企業協會昨日開展電車公眾免費乘車日活動，邀請全港市民免費乘搭電車，希望在疫情下回饋社會。民政事務局局長徐英偉及中聯辦副主任仇鴻出席活動啟動禮，徐英偉指這次電車公眾免費乘車日，既是協會成立周年的慶祝活動，亦提供與眾同樂的機會，彰顯協會對香港經濟和民生發展的貢獻。

　　另外，特首林鄭月娥昨日於網上慶祝「婦女節」，指會鼓勵更多婦女加入或留在勞動市場，釋放婦女勞動力，讓婦女盡展所長。

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