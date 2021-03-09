戶外生活與眼睛健康

北歐人有個理念叫做戶外生活（Friluftsliv），他們每天會花一點時間到戶外活動，並且相信做戶外活動的時間，可以讓人心情舒暢同時可以鍛煉身體。



養狗人士，每天早晚遛狗一次，幾乎是很多養狗人的必須戶外活動，早上六點多帶著自己的愛犬出去轉一圈，心裏也可計畫一下一天的行程，晚飯後再帶牠出去走走，是個不錯的戶外活動。也有不少人選擇跑步，春夏秋季，氣溫適宜，在北歐沿路跑步的人很多，偶爾在下雪天都可看到零星的跑步人。



戶外活動時人的眼睛總會聚焦在比較遠的地方，眼睛裏看到的是附近建築物全景，空曠的公園內長椅，此時的眼睛肌肉是處於一個放鬆的狀態。其實不只是眼睛，人的精神也是放鬆的。又能舒活筋骨，對健康真的是很有益。



和戶外生活相對的是日常伏案工作。案頭的所有工作，如覆郵件和whatsapp溝通等都是在屏幕上完成，用眼睛真的是過度了。年輕人常感到眼睛疼，早上起床一開燈就流眼水。四十出頭的人覺得自己有老花，甚至看數字時需要戴老花鏡！



New Nordic的藍莓清目片不是藥物，但含有很多對眼睛有益的草本成分，比如北歐越橘，含有豐富、天然的花青素；萬壽菊中提萃的葉黃素，對眼睛的黃斑退化有預防作用，還有對維護視力有效的維生素A 和礦物質鋅。每天兩片，隨餐或是喝水服用都可以，無激素非藥物，12歲以上都可以服用它來護眼。



此外提一句，New Nordic的產品都是在瑞典和丹麥製造的。



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