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誤交網友玩網賭 港女被騙80萬

2021-03-09 列印
　　黃大仙一名女子，誤信一名自稱任職澳門賭場職員男網友，以為可以在網上賭博賺取回報，將約八十萬元存入對方指示的一個帳戶；其後事主要求取回款項時，對方竟要求事主再存數十萬元入帳戶才能取回款項，她疑受騙報警。

        女事主姓曾，三十二歲。警方表示，前晚接獲女事主報案，指早前於網上認識一名男子，他自稱為澳門一賭場職員，並指示事主將約五十萬元人民幣及約二十萬港元存入一帳戶，進行網上賭博以賺取回報，其後她要求取回款項時，對方要求再存入約三十二萬元人民幣方可取回款項，事主懷疑受騙報案。警方初步調查後，案件列以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。

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