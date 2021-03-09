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今年觀音借庫不設化寶須遵守防疫

2021-03-09 列印
　　今日是農曆正月廿六，傳統上是「觀音開庫」的日子。華人廟宇委員會轄下的紅磡觀音廟，由昨晚起通宵開放至今晚八時，而大坑蓮花宮和筲箕灣天后古廟則從昨晚起通宵開放至今日下午六時。借庫期間不設化寶，每位善信只可攜帶三枝細香。委員會提醒要遵守防疫措施，保持社交距離。此外，東華三院早前宣佈今年會改辦網上「觀音開庫」活動，昨晚起為已登記「代借」服務的善信們，統一於山東街水月宮借庫參神，並為其餘五間廟宇逐一摸庫。東華三院各廟宇今天不會提供還庫及借庫服務，只會提供一般參神服務。

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