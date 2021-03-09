美股中段升387點
創先河引入IMAX巨幕技術 UA戲院不敵疫情蹂躪 全線結業成集體回憶
疫情不斷尾，影藝娛樂行業步入寒冬。本港主要院線之一的UA Cinemas（娛藝院線）宣佈結業，成為集體回憶。UA戲院去年領取保就業資助逾八百萬元後，仍敵不過疫情蹂躪，決定停止營業，並遣散逾百員工。UA...
2021-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
開玩笑「笑死」鄰居 貴州漢賠六萬人幣
貴州遵義縣男子韋某沒想到，與鄰居李某開玩笑，居然能把對方「笑死了」。其後韋某被警方以涉嫌過失致人死亡罪羈押，最後雖免除刑責，但要向死者家屬賠償六萬元人民幣。 案情指，二〇一八年二月六日早上，韋某和鄰居李某在住宅附近的士多店相遇，期間兩人愉快地開玩笑，笑聲不斷，並不斷相互推搡。但李某突然臉色大變，栽倒地上。韋某初時以為李某故意欺騙自己，但看他躺在地上一動不動，臉色發紫，韋某驚慌得跑回家中。其後士多店老闆發現時，李某已錯失救治機會。當局驗屍後指，李某因冠心病致循環呼吸衰竭死亡。 家屬其後報警處理，警方展開調查，指韋某與李某同為鄰居，應知李某患有冠心病，但韋某還與對方嬉笑推搡，導...
2021-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
也門胡塞武裝擊沙特 飛彈擊中石油儲存缸
也門反政府叛軍胡塞武裝聲稱，周日發動大規模攻擊行動，出動無人機及發射導彈攻擊沙特阿拉伯阿美能源集團（Aramco）位於沙特東岸拉斯坦努拉的港口設施、以及沙特城市達曼、阿西爾和吉贊的軍事目標。沙特能源部其後證實，拉斯坦努拉港口一座石油儲存缸被一枚飛彈擊中，飛彈碎片彈射到鄰近宰赫蘭市內一個住宅區。 拉斯坦努拉面對紅海，是全球最大的石油航運港口，有重要的煉油設施。胡塞武裝今次很明顯是想重創該個港口。沙特官方通訊社引述能源部官員說，這次襲擊並沒有引致人命傷亡，也沒有造成嚴重損毀。
2021-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
臥室方正實用 鹿茵山莊偌大廳堂閒逸舒適
大埔鹿茵山莊位處半山地段，背山面海，位置自成一隅，私隱度高。是次介紹屋苑一個海景單位，實用面積1101方呎，2房1套房間隔，向東南，外望白石角豪宅區，及吐露港海景，視野開揚。 由長實發展的鹿茵...
2021-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
科技股遭拋 納指挫202點 曾越三萬二關 杜指彈490點
雖然美國的疫情紓困方案可望推出，但美國國債息率抽升，市場仍充滿不明朗因素，美國股市周一早段個別發展，杜指早段曾升275點報31772點，標普指數曾升22點至點，納指則跌111點報12808點。 ...
2021-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
夏蘭特再發「維」 夏蘭特再發「維」
多蒙特在歐聯十六強首回合作客3:2領先西維爾，今晚次回合回歸地頭理應踢得保守，但該隊一向攻強守弱，中場安利簡恩矢言會以攻代守。再者蜂軍射手艾寧夏蘭特近況大勇，今仗一於率隊再下一城雙殺西維爾完美晉級，主勝去馬。（Now644、有線661、601台周三凌晨4:00直播） 上月中首回合蜂軍憑艾蘭夏蘭特梅開二度，加上中場達侯特的入球，作客3:2勝西維爾。他們有三個作客入球在手，今次踢得保守無可厚非，可是球隊一向攻強守弱，過去十一場各賽事失十九球，上仗德甲又作客2:4不敵死敵拜仁慕尼黑，故中場安利簡恩矢言今仗實行以攻代守：「教練已找到解決方法。我們只要專注比賽，踢出自己風格便...
2021-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
南生圍觀鳥 樂賞濕地自然生態
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 2021紐約/倫敦時裝周 男女共演秋冬自然風尚
- Technics混合降噪真無線
- 【Leo Sir出動】 車軨修補平靚正 神還原三部曲！
- 專店 首展 GLS豪門雙傑
- 【航拍之狂野時速】DJI首部穿越機FPV 戴眼鏡玩第一身操控 全手動Mode無避障 極速140km/h飛行
- 【遮瑕小工具】5大品牌推介 Laura Mercier Clinique Hourglass，配合零失手遮瑕用法！
- 【演算法是好是壞？】「派歌」令選擇單一化 大數據或成音樂發展阻力
- 【#頭條開LIVE】獨立歌手如何突圍？DisCover、Sinnie唱談喜與悲
- 【#iPhone 13新功能】萬眾期待的iPhone 13有甚麼新功能? 3個盛傳 iPhone 13新規格、超大容量1TB 、新外型功能設計!
- 【#美白護膚術】亮白美肌好時機! 5件全新美白產品Clarins、Guerlain、Dior、Fancl、Clinique準備夏天的來臨
- 快速時裝卡通聯盟
- 夥拍雕塑家炮製 法式優雅藝術型男
- 支援學習障礙童
- 【Staycation新酒店度假推薦】歷山酒店Hotel Alexandra華麗歐式宮廷設計 帶來宅度假新享受
- 【MALL樂哥】食在時代廣場 Happy Dining獎賞
- 【李居明大師會客室】美國今年有排亂
- 【日本今周熱話】JR東日本鐵道便當大對決 12大最強駅弁揭曉 新幹線型便當受歡迎
- 【國產5G大軍強襲】四大品牌發力 華為Mate X2無縫摺合 Redmi K40親民旗艦 realme楊冪代言
- 【日本今周熱話】333米東京鐵塔變身大神宮 令和3年3月3日推出Online朝聖參拜之旅
- 【李居明大師會客室】牛年進攻一「脫」二「搬」有好運！
- 【動感韓潮】金宣虎文佳煐VS朴敘俊秀智 運動服品牌春夏代言大比拼
- ［家長討論區 今期熱話］禁孩子食魚防過敏？宜先檢測致敏原 進行兒童食物敏感測試
- [防治糖尿病最有效方法] 強化胰臟功能 助控血糖指數 預防糖尿病併發症
- 【外國風情畫】723日環遊69國家 80後韓國藝術家金龍五《世界旅人》海港城美術館開展
- [早晨全餐給力] 復課好開始 自製醒神早餐 營養師主理健怡食譜 中小學生回校復課打打氣
- 【少佐駕到！】與《阿基拉》齊名日本Cyberpunk神作 《攻殼機動隊》科幻動畫4K數碼修復重登銀幕
- 全新S3 下周開售
- M Sport加持 420iA Coupe 霸氣型俠
- 可愛聯乘蒸包
- 牛山競跑 開運強身
- 【穿Prada的Mama】穿上Prada的《哲仁皇后》申惠善與《女神降臨》文佳瑛最美姿態睇騷
- 網上發表 C-Class 大改款出擊
- 【荃灣好去處推介2021】 文青熱點南豐紗廠 白蘭樹下新開試飲室 新店丹丘蒸留所主題酒吧+咖啡吧
- 【#女人必學】Margaret Zhang時尚博客27歲成為《Vogue》史上最年輕中國版主編！想獨當一面，女人30歲前必做15件事
- 特色新派飲茶
- 【60周年紀念手表】極簡味濃！東方表行與H. Moser & Cie推出周年紀念版腕表Endeavour Centre Seconds Concept Special Edition
- 柔潤質感啞致絲絨紅唇
- 一對運動鞋的誕生 非凡工藝尊貴履程
- 【Lily Collection x DisCover 】 頭條開Live得獎者 談「情」說「愛」
- 3.1聲道全景聲Soundbar
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
拍檔踢爆「瞞孕」拍《五星II》 沈卓盈佗B開工 仆親激嬲老公
沈卓盈（Jess）和鄺芷凡（Omi）及新加入的「女神經」梁諾妍（Inez）為香港開電視節目《五星級絲打II》擔任主持。後兩者唔覺意踢爆大肚Jess拍攝時着高踭鞋跑上跑落，仲試過被地毯Kick到雙膝撞落...
2021-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
疫苗知多啲——優先接種群組及如何登記接種
政府推行覆蓋全港的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，為所有香港市民免費接種新冠疫苗。 優先接種組別 以下五個組別人士可於首階段優先接種疫苗： • 60歲或以上人士(陪同70歲或以上長者...
2021-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——打吡齊齊分獎金今日開戰
三月二十一日在沙田馬場上演的寶馬香港打吡大賽，是四歲馬經典系列的終極戰，參賽馬無第二次機會。盛事當前，馬會特別推出「打吡齊齊分獎金」問答遊戲，讓馬迷溫故知新。由今日至本月十八日，馬迷可進入問答遊戲專頁...
2021-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6