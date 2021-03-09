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美股中段升387點

2021-03-09 列印
　　美國股市本周首個交易日早段向好，杜指中段報三一八八三點，升三百八十七點；納指則報一二九七七點，升五十七點。滙控美國預託證券價格見四十八點九港元，升一點一五港元；騰訊則見六百四十七點三五港元，升四點八五港元。紐約期金報每盎司一千六百八十四點二美元，跌十四點三美元；紐約期油則報每桶六十五點二二美元，跌零點八七美元。

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