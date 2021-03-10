三枱四客中招 銅鑼灣「海饌」爆疫 「名潮」食客過海播毒

尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」感染群組的病毒傳播鏈「過海」，令銅鑼灣「海饌海鮮牛扒餐廳」四名食客先後確診新冠肺炎，當局追查後，發現其中一人早前往「名潮食館」用膳，疑把病毒傳給不認識的食客。衞生防護中心呼籲曾於上月二十二日光顧海饌的市民，即時聯絡中心並接受檢測。



本港昨天新增二十一宗新冠肺炎確診個案，八宗屬本地感染，其中三宗源頭不明，包括一名五十六歲男子，家住東涌藍天海岸一座，在銅鑼灣皇室大廈三十五樓工作，並曾於上月二十二日病毒潛伏期內，到銅鑼灣加寧街「海饌海鮮牛扒餐廳」午膳。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，追查後發現連同這名患者，共有四名於上月二十二日曾光顧「海饌」的食客染疫，他們分別坐在三張枱，相距較近，互不相識，而其中一人亦曾於上月十九日光顧K11 MUSEA「名潮食館」。「海饌」所有員工曾於上月二十八日接受檢測，結果均為陰性，中心要求他們再做一次檢測；現場二十多個環境樣本化驗後均為陰性，食環署將派員到場了解食店內的通風情況。



不同枱亦染疫



張竹君稱，如職員間沒有出現隱性傳播，就可能是當日食客之間有傳播，但仍有待基因分析結果。她呼籲，曾於上月二十二日中午十二時至下午三時光顧「海饌」的食客，盡快聯絡中心，又指當日有二十多人沒有使用「安心出行」，中心將逐一致電他們跟進。而「名潮食館」群組再多一名員工的緊密接觸者確診，累計五十二人染疫。



其餘兩宗源頭不明個案，涉及一名土木工程拓展署大埔工務區域試驗所員工，十多名同事須送檢疫，他住在粉嶺牽晴間第一座；另一名患者家住西營盤星輝大廈，最近沒有上班。



13輸入個案 逾半變種



另一方面，昨天新增十三宗輸入個案，當中四人來自巴基斯坦、三人來自菲律賓、一人曾到美國及荷蘭、其餘三人分別來自新加坡、加拿大及尼日利亞。當中七人帶有變種病毒基因，本港累計六十七宗。張竹君指，昨日輸入個案數目較多，或與病人的原居地情況有關。