K11 MUSEA員工抗疫獲3800元津貼

K11 MUSEA內「名潮食館」早前爆疫，被中止租約，商場隨後閉館六日大消毒。近日有內部電郵在網上流傳，指K11 MUSEA所屬的新世界發展集團會向旗下每名員工，包括所有外判員工、清潔工及保安員等，每人派發三千八百元。K11 MUSEA發言人回覆傳媒查詢時表示，有關特別津貼的電郵是由集團發出。



新世界行政總裁鄭志剛（見圖）在發給員工的電郵中表示，在過去一星期過得不輕鬆，並指各位員工臨危不亂、恪守崗位，在關鍵時刻當機立斷，專業致志，展現出無比的毅力和韌性。他續指：「能有這樣的專業團隊，我與有榮焉。」他又說，同事不眠不休地跟進事件，與眾多租戶和持份者溝通，並作出迅速與妥善的安排，專業地應付事態發展，「經此一役，我深信我們將會更強。」