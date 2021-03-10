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日報新聞 > 港聞

美股中段升230點

2021-03-10 列印
　　美國國債息回軟，美國周二股市反彈，杜指中段報三二○三二點，升二百三十點；納指則報一三○二六點，升四百一十六點。滙控美國預託證券價格見四十七點九四港元，跌零點八一港元；騰訊則見六百六十七點九六港元，升二十三點九六港元。紐約期金報每盎司一千七百一十五點七美元，升三十七點七美元。

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