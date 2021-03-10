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港人抵京須有鼻咽拭子檢測證明

2021-03-10 列印
　　政制及內地事務局表示，北京市政府公佈，自三月十五日起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定。下周一起，香港直航入境旅客須持有港府認可七日內有效的核酸檢測陰性結果證明，檢測採樣方式須是鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，意味不再承認深喉唾液的病毒檢測報告結果。而航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。

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