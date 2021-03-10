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美新防疫指引 打完兩針毋須戴口罩

2021-03-10 列印
　　隨着更多民眾接種新冠疫苗，美國疾病控制及預防中心更新防疫指引，指已完成兩劑疫苗的人士，在私人室內聚會時毋須戴口罩或保持社交距離；中心警告，疫情仍然嚴重，國民應避免不必要出遊。新措施亦適用與非高風險群組、未接種疫苗的人士見面；而已經完成接種的人士，若接觸過確診者，但沒有出現病徵，亦可不用接受檢測或隔離。美國目前有約三千萬人完成接種疫苗，佔美國人口百分之九點二。

日多五宗「復必泰」嚴重過敏

　　此外，日本再多五人接種「復必泰」疫苗後出現嚴重過敏反應，個案均是二十至五十歲的女性，累計個案增至八宗。據報其中四人本身有哮喘和藥物過敏，經藥物治療後情況有改善。當局評估後，認為其中三人的不良反應與接種疫苗有關連。

　　南韓再多二人接種新冠疫苗後死亡，未確定是否與接種疫苗有關，另外接種後確診個案增至六宗。當地有逾三十八萬人已打針，大部份人注射阿斯利康疫苗，至今出現四千八百多宗不良反應個案。

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