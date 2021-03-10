治新冠肺炎新策略 港大研藥物抑感染

香港大學醫學院微生物學系的研究團隊發現一種針對新冠肺炎的新型廣譜抗病毒治療策略。團隊指一種雙功能的廣譜抗病毒肽「8P9R」或者臨牀藥物的聯合應用，能夠同時抑制新冠病毒的兩條感染途徑。



研究團隊指出，新冠病毒（SARS-CoV-2）能通過內涵體內吞和直接的細胞表面融合兩條途徑感染人體細胞。抗病毒藥物如能同時抑制這兩個感染途徑，或達到更好抑制效果。通常需數以年計來開發用於治療新興感染例如新冠肺炎的特效抗病毒藥物。因此現有廣譜抗病毒藥物被重新鑒定，用於治療新冠肺炎和其他新興感染，可為快速控制大流行和將來可能出現的新興疾病提供長遠的解決方案。



該研究發現，新的偶聯多肽「8P9R」具雙功能抗病毒活性，能同時抑制新冠病毒感染細胞的兩條途徑。「8P9R」可抑制新冠病毒在倉鼠體內複製，有望開發成廣譜抗病制劑，從而應對將的新興疾病。



團隊研究鑒定出臨牀上已有的藥物「氯喹」、「阿比多爾」和「卡莫司他」的聯合用藥，能有效抑制新冠病毒在倉鼠肺部的複製。「氯喹」和「阿比多爾」能抑制新冠病毒內涵體內吞的感染途徑，而「卡莫司他」能抑制新冠病毒的細胞表面融合途徑。



團隊指，鑒定的聯合藥物能同時抑制新冠病毒感染的兩條途徑，並有效抑制新冠病毒在倉鼠體內的複製。這個策略有可能會被借鑒或應用到臨牀實驗去治療新冠肺炎的病人。國隊包括助理教授趙旵軍、副教授杜啟泓、講座教授袁國勇。這研究成果在國際科學雜誌《自然通訊》上發表。



