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港華人帶變異基因 影響藥物療效

2021-03-10 列印
港華人帶變異基因 影響藥物療效
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　　港大醫學院日前研究發現，幾乎所有香港華人均帶有至少一個影響藥物治療效果的基因變異，涉及三十六種常用處方藥，估計有約百分之二十三人受影響，建議醫院處方藥物前主動分析病人的基因檔案，並制定處方指引，以提升藥物療效，減少不良反應。

　　港大醫學院研究團隊分析兩組大數據，包括最大型的香港華人全外顯子數據，以及醫院管理局臨牀數據分析與報告系統的匿名藥物處方紀錄，同時利用最大的藥物基因資料庫，鑒定出五百三十一個罕見、有害的基因變異，其中九十六個未被基因數據庫記載，並發現百分之九十三點六的香港華人帶有最少一個罕見基因變異，而百分之九十九點六華人帶有最少一個影響藥物治療效果的基因變異。

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