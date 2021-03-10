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逾兩成受訪僱主準備裁員

2021-03-10 列印
　　疫下經濟疲弱，打擊僱主請人意欲。一項調查發現，有兩成二受訪僱主有意在第二季增聘人手，但同時亦有二成四僱主準備裁員，而裁員重災區包括批發、零售及旅遊業等。一家人力資源顧問公司在一月訪問一百三十六名香港僱主，當中百分之二十二表示有意在第二季增聘人手，但有百分之二十四則會縮減人手，兩者均較上一季調查減少六個百分點，另有五成四表示維持人手不變。當增減比例相減後，錄得經季節性調整就業展望指數為負百分之二，顯示將有更多僱主預計會裁減員工。

　　受訪僱主所屬公司員工規模，介乎少於十人至超過二百五十人。在六個受訪行業中，批發及零售業的就業展望最差，經季節性調整就業展望指數為負百分之四；服務業為負百分之二；金融、保險及房地產的前景較佳，錄得指數為正增長百分之一。

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