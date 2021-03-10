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UA啟動清盤程序 消委會接13宗查詢

2021-03-10 列印
　　本地院線UA Cinemas日前宣佈全線結業及已啟動清盤程序，法院排期在六月九日處理清盤呈請。消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，暫接獲十三宗相關查詢，主要涉退款程序，並正處理一宗投訴。她建議消費者可嘗試向破產管理署申請索償，但指出獲賠償的優先次序較低。

　　黃鳳嫺說，消費者可嘗試向破產管理署申請索償，如果UA清盤償還其他債務後，有錢剩下就會向消費者賠償，但提醒消費者在清盤程序中，屬於無抵押債權人，獲賠償的優先次序較低，按過往經驗，索償或需時一、兩年。電影業協會理事長洪祖星則說，UA戲院結業令百多名員工失業，也對本港電影發行及電影製作造成影響，希望有其他院線的集團或投資者可以繼續經營UA旗下的戲院。

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