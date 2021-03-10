  • 2021年3月10日 星期三
  • 20º
  • 77%
熱門： K11 MUSEA張栢芝二維碼復必泰行蹤

日報新聞 > 港聞

日最大網上證券商思佰益 正研究撤出香港

2021-03-10 列印
　　日本最大網上證券商思佰益（SBI Holdings）的行政總裁北尾吉孝接受《金融時報》訪問時表示，香港去年推出具爭議的《港區國安法》，同時四十七名參與初選的民主派人士，早前涉嫌串謀顛覆國家政權罪被起訴，令日本金融機構非常擔心香港的事態發展，而思佰益亦正研究撤出香港，並以新加坡或上海作為替代方案，重新安排在香港的一百名員工，形容「沒有自由，就沒有金融業務」，指思佰益可能是目前唯一公開表明撤出香港的日本主要機構。

　　財經事務及庫務局回應指，維護國家安全與香港發展利益相輔相成，當局會繼續致力提高香港作為國際金融中心的地位，善用香港與內地及國際的連通優勢，抓緊粵港澳大灣區及國家內外雙循環策略的發展機遇，匯聚國際投資者自由參與香港市場。當局又指，香港的資本市場一直運作暢順，去年香港股市集資三千九百七十五億元，按年上升百分之二十六點五，全球位居第二。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd