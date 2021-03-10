68人中招 最多被騙200萬 ﻿社交平台網購陷阱﻿﻿捲款750萬﻿

網上求職要小心。警方偵破一個透過網上社交平台招聘網上「刷單」購物賺佣的求職陷阱，過去半年有六十八名事主中招，共被騙款約七百五十萬元；其中一名事主更涉虧空公款，被騙二百萬。警方前日搜查全港多處地點後拘捕六人，當中包括集團骨幹成員。



警方表示，早前接獲市民報案，指透過網上社交平台的招聘廣告求職被騙走金錢。警方調查發現，有關詐騙集團去年九月至今年三月在不同社交平台刊登招聘廣告，招攬求職者網上購物，以進行「刷單」活動。據了解，有關「刷單」活動可以增加賣家的銷售記錄。騙徒同時要求受害人直接將現金存入集團管有的銀行帳戶，當中包括多個虛擬銀行戶口。而騙徒聲稱事後會將購物的本金連同百分之五至十二的佣金退回受害人，當這些受害人存款後，便與騙徒失去聯絡。最少有六十八名受害人陷該網上求職騙案，損失由一千六百元至二百萬元不等，共涉款七百五十萬元。其中最大損失為一家法律業務公司的會計師。據悉，受害人疑心急搵快錢進行大量「刷單」活動，虧空公款二百萬元。該受害人去年十二月已被警方拘捕。



警方前日展開代號「箭響」行動，搜查全港多處地點共拘捕五男一女，年齡介乎十八至六十九歲，他們涉嫌串謀詐騙罪被捕。被捕人士分別報稱從事商人、侍應、維修工人、洗衣店職員、大專學生及退休人士。



據悉，其中一名被捕姓麥（二十二歲）為骨幹成員，他聲稱為早前的網騙受害者，以為與詐騙集團合作，可以取回損失。警方檢獲一批電腦及銀行卡等證物八張銀行卡等證物，行動仍進行中，不排除稍後會有更多人被捕。



