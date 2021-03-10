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唐狗誤踩「食人花」夾傷腳

2021-03-10 列印
唐狗誤踩「食人花」夾傷腳
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　　香港野豬關注組早前接獲有村民舉報，指其飼養的唐狗仔在元朗西鐵站附近樹叢誤中俗稱「食人花」捕獸器被夾傷腳（見圖）。

　　關注組人員上周六進入鄉村的山頭調查，在一所墓場對開發現一個長闊高約一點五米的鐵通焊製的捕獸籠，籠內有番薯及菠蘿等食物作誘餌。

　　巨籠後方亦設置五個相信是自製的小鐵籠，全部藏有機關及誘捕食物。人員先行移除誘餌及部份機關裝置，並通知愛護動物協會跟進，同日晚上七時許，愛協督察剪掉籠邊鐵枝，翌日交漁護署派人將陷阱殘骸移走，暫未有人涉案被捕。

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