外交部駐港公署：國際應理性看待完善港選舉制

美參議員抨收緊港人權
外交部駐港公署署理特派員楊義瑞（見圖）回應指，中方希望各國駐港機構和國際社會恪守不干涉內政的國際關係基本準則，全面準確理解「一國兩制」，客觀理性看待中央政府完善香港特區選舉制度的舉措。他強調，極少數國家跳出來說三道四、橫加干涉，甚至語帶威脅，純屬螳臂當車，阻擋不了香港由亂及治、「一國兩制」行穩致遠的歷史大勢。
尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」感染群組的病毒傳播鏈「過海」，令銅鑼灣「海饌海鮮牛扒餐廳」四名食客先後確診新冠肺炎，當局追查後，發現其中一人早前往「名潮食館」用膳，疑把病毒傳給不認識的食客。衞生防...
2021-03-10
美國國務院頒發年度「國際婦女勇氣獎」予中國維權律師王宇，但她未有出席網上頒獎禮。事件引起外界憂慮，美國國務卿布林肯指，對過去兩日未能與王宇取得聯繫，對此感到憂慮，會跟進並在需要時發聲。據王宇推特上最後...
2021-03-10
網上檔案分享軟件公司Dropbox在美國西岸三藩市租用的總部大樓，以十億零八千萬美元（約八十四億港元）售出，以呎價計算創下三藩市商用物業市場的新高。 該幢建築物的大業主Kilroy Realty Corp周一證實上述消息。三藩市女市長布里德作出回應時表示，這宗交易反映出許多人仍然樂於成為三藩市的一份子，對三藩市的未來投以信心一票。 提供數據儲存及其他雲端服務的Dropbox公司二○一七年與大業主簽署十五年合約，租用該幢建築物作為辦公大樓，總面積達到六萬方米（七十五萬方呎）。即使未知道大樓易手後，Dropbox是否會續租。受到新冠肺炎疫情影響，該公司許多技術人員已改為遙距工作...
2021-03-10
跑馬地老牌豪宅雲地利台，起居環境愜意舒適，位置地勢較高，享開揚翠綠景觀。是次帶大家走訪一個3房1套房單位，實用面積1185方呎，全屋裝潢甚有品味，以天然木色為主調，增添一份「家的感覺」。 雲地...
2021-03-10
市場關注美國抗疫紓困方案，以及接種疫苗進展，但美國債息回軟，帶動美股上升，科技股更見全線反彈。美國10年期國債息率，由約1.6厘高位回落，最新報1.54厘，紓緩市場緊張氣氛，市場將密切關注美國財政部未...
2021-03-10
拿樸達再次當選巴塞隆拿主席後，隊長美斯留隊的機會隨之大增。然而美斯除了在場內助球隊取勝之外，同時要為巴塞的未來着想，帶領一眾提拔上一隊的成員成長，開啟新時代。今晚歐聯十六強次回合作客巴黎聖日耳門，美斯勢率一眾小將報卻首回合大敗之仇。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 拿樸達兩度擔任主席，外界最關注的重點當然是美斯的留隊問題，而前者上任後坦言會盡球會的資金及能力，令事情得以解決，加上二人的關係一向良好， 故美斯續約只不過是時間問題。然而這名巴塞隊長今夏便踏入三十四歲之齡，在球場上的日子已屈指可數，故他開始身負承先啟後的重...
2021-03-10
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
去年底啱啱同拍拖9年女友張潔蓮拉埋天窗的袁文傑，踏入牛年即刻再有喜事發生，日前為新劇《黯夜守護者》開工，竟然收到新年第一桶「金」。當日劇情講袁文傑得罪江嘉敏等人，結果被買兇攞桶屎照頭淋，雖然係拍戲，但...
2021-03-10
多國加緊為民眾接種新冠疫苗，功效開始顯現，以疫情一度極其嚴重的英國為例，初期被批佛系抗疫，確診人數高企，痛定思痛後，疫苗一面世，英國就積極為民眾注射，近期染疫人數大減，抗疫現轉機後，類似良好情況亦在歐洲多國出現，歐盟國家更開始探討區域性「旅遊氣泡」和「疫苗護照」的可行性。香港必須加快推動接種疫苗，才有望早日與國際趨勢接軌。 香港開始注射疫苗計劃不久，出現數宗打針後死亡個案，市民信心稍跌，但專家苦口婆心地指，與相關死者本身未受控的長期病患有關，與疫苗並無直接關係，加上歐洲各國打針後，疫情紓緩，港人宜加快接種，才有望參與地區性的「疫苗護照」計劃，早日重新出行。 對於市民關注應打...
2021-03-10
沙田馬場昨晨舉行八組草地和三組泥地試閘，其中七匹已報名參加下周日香港打吡的賽駒，一同參加第八組草地千六米試閘，結果香港經典盃亞軍「將王」在田泰安力策下壓倒由蔡明紹策騎的「銀馳」勝出，早段居包尾位置的「勁搏」後上跑第三，而由郭能過檔的「包裝永旺」得第四。另一方面，馬會將在今日公布十四匹打吡入選馬匹名單。 馬場浮世繪
2021-03-10