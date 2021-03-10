  • 2021年3月10日 星期三
  • 20º
  • 77%
熱門： K11 MUSEA張栢芝二維碼復必泰行蹤

日報新聞 > 港聞

外交部駐港公署：國際應理性看待完善港選舉制

2021-03-10 列印
外交部駐港公署：國際應理性看待完善港選舉制
Previous Next

　　對於北京修改香港選舉制度，美國民主黨參議員馬基等八名跨黨派國會議員昨天發表聯合聲明批評，北京此舉是要收緊港人自由及人權，形容北京正將威權制度強加於香港，違反《中英聯合聲明》中的國際承諾，以及《基本法》列明的義務。

美參議員抨收緊港人權

　　外交部駐港公署署理特派員楊義瑞（見圖）回應指，中方希望各國駐港機構和國際社會恪守不干涉內政的國際關係基本準則，全面準確理解「一國兩制」，客觀理性看待中央政府完善香港特區選舉制度的舉措。他強調，極少數國家跳出來說三道四、橫加干涉，甚至語帶威脅，純屬螳臂當車，阻擋不了香港由亂及治、「一國兩制」行穩致遠的歷史大勢。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd