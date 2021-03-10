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深圳大學計劃在港設立分校

2021-03-10 列印
　　深圳大學校長李清泉表示，正構思到香港設立分校，目前未有具體方案。他認為此舉可幫助深大吸引世界各地的師資、提升國際影響力，並且有利於促進深港融合。

　　被問到在港設分校會否擔心收生率低、被猜度想政治滲透香港校園等的問題，正在北京出席兩會的全國人大代表李清泉回應指，深港融合是大趨勢，校方會按國家法律法規推動工作；香港同學對內地高校的關注度會逐步提升，長遠來說很有信心。李亦指，若校內學生在校園就社會議題發聲或遊行示威，相信校方會獲港府支持，在憲法及法律框架下維護校園正常秩序。他認為香港要推動國安教育的工作，可能要由幼兒園開始。

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