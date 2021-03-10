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租客用假商業登記 業主報警冚賭檔

2021-03-10 列印
　　醒目業主舉報租客行使假商業登記證開賭檔。警方早前接獲一名業主報案，指一名四十八歲姓李男子上月代表一間科技公司，向其租用灣仔富明街一單位，聲稱作商業用途。

　　惟業主事後就租約打「厘印」時，揭發對方提交的商業登記證號碼與網上查冊不符，疑有人行使偽造文件進行不法活動遂報警。警方調查後，發現有人租用單位闢作遊戲機賭檔，昨凌晨零時採取拘捕行動，破門進目標單位，拘捕六名主持及賭客（三十至五十一歲），分別涉經營賭博場所及在賭博場所內賭博被捕，以及一批遊戲機及讀卡器等。

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