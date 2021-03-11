扮「模特兒」行騙 中港澳拉11人 墮假援交陷阱

假援交，真騙財，色迷心竅的男士要小心。警方搗破一個以假援交招徠的行騙集團，騙徒在網上發放訛稱為模特兒的照片，可以提供援交服務，要求嫖客先付按金並提交個人資料，當到手之後，沒有援交服務不特止，更威脅公開事主資料勒索。警方拘捕五名男子，涉及由前年至去年共十一宗假援交詐騙及洗黑錢案件。內地及澳門亦有打擊假援交行動，共拘捕六人。



警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌說，由前年十月至去年十一月期間，警方一共接獲十一宗援交受騙報案，多數被騙者為男士，他們在社交媒體認識騙徒。據悉，騙徒稱可以提供少女援交，部份自稱為模特兒，並附上照片招徠，男士如欲幫襯，須先付按金，方能與援交女郎見面，亦要提交個人資料。



威脅公開資料勒索



中招者透過銀行轉賬、購買充值卡或以虛擬貨幣支付按金後，不但未能與援交女郎見面，行騙集團同黨冒充銀行職員等，以公開男士個人資料，恐嚇事主繼續支付金錢，各受害人合共被騙二百八十萬元，其中一人在去年七月墮入騙局，被騙去九十九萬三千元，成為損失最大的受害人。



警方與內地及澳門執法部門加強聯繫，鎖定一個活躍於本港的詐騙集團，經蒐證後，探員前日展開代號「天屏」反網絡罪案行動，搜查全港多處地點，一共拘捕五名男子，年齡介乎二十二至五十七歲，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢被捕。行動中，探員檢獲一部電腦、十二部智能電話、一部平板電腦及八張銀行提款卡和信用卡等證物。警方表示，調查行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。內地及澳門亦有打擊假援交集團，在兩地共拘捕六人，其中有受害人為一名在澳升學的十九歲內地學生及一名二十二歲澳門男子。



騙案急增 受害人最細10歲



警方表示，去年一共接獲八百五十八宗假援交騙案，較前年上升一成二，受害者九成七為男性，年齡介乎十至二十九歲者佔六成六，當中兩成四報稱為學生，各人合共被騙走三千二百萬元。