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網上交友須提防 性感女照片誘援交

2021-03-11 列印
　　即使有違道德，但援交活動一直暗中存在。網上社交平台充斥援交帖文，部份以性感女人照片招徠，甚至提供手機WhatsApp聯絡方法，但不知真假，故警方提醒市民，務必小心。

　　警方建議，市民經網上交友，切勿輕易接受交友邀請及相信初相識的網友，以及不應隨便在互聯網上披露個人資料或相片；如對方以任何藉口要求付款，要加倍小心。警方呼籲家長應提醒子女網上交友的危機及好好保護自己，包括保護個人私隱，並多關心他們網上交友的情況。一旦如懷疑受騙或被勒索，應保存與對方的對話記錄，立即致電警方「防騙易」熱線一八二二二或報警求助。

　　警方重申，詐騙及洗黑錢均屬嚴重罪行，前者一經罪成，可處監禁十年；後者則可處罰款五百萬元及監禁十四年，市民切勿以身試法。
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