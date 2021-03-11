新綠置居最平118萬 首期六萬元可上車

一項調查指香港的樓價屬全球最難以負擔，對中下階層來說，居屋或公屋是兩條「上車」途徑。房委會將推出新一期「綠置居」，包括鑽石山「啟鑽苑」，共有二千一百一十二個單位，面積最細一百八十四呎，而最平一個售一百一十八萬元。此外，八百個公屋租置單位亦將推出，最平一個僅售十四萬元。



新一期「綠置居」包括鑽石山大磡村舊址上的「啟鑽苑」，將提供二千一百一十二個單位，以市價五折出售，售價一百一十八萬元至三百八十五萬元，平均呎價七千三百九十元。以綠置居可以承造九成半按揭計算，合資格市民只需約六萬元首期便可上車。「啟鑽苑」有五百六十七個較大型單位，實用面積四百三十七至四百八十一呎，佔單位總數二成七；而面積三百七十四至三百九十二呎單位共四百八十六個；二百七十四至二百八十七呎單位則有八百個；另外亦有二百五十九個由一百八十四至一百八十六呎細單位。當局預計今年五月接受申請，七月攪珠，九月後揀樓。



回收租置公屋 最平14萬



據悉，綠置居會以市價一五至一八折，出售約八百個租置屋邨回收單位，五月接受申請，售價十四萬元至一百二十六萬元不等，首期最低只需七千元。有關單位分佈全港三十九條屋邨，但未知具體地址。



綠置居上期五百二十三個貨尾單位亦會在今期以五折出售，包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，全部單位面積為一百八十七至一百八十九呎細單位，其中青富苑有五百一十六個單位，平均呎價五千四百八十元；蝶翠苑有七個單位，平均呎價六千零九十元。今期綠置居合共推售二千六百三十五個單位，當局建議為參與「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者，設定八百個配額，同時為一人申請人預留三百個單位。



房委會委員、浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，啟鑽苑位於市中心，相信反應熱烈。綠置居售價考慮買家經濟能力，相信大部份人可負擔。房委會委員、立法會議員柯創盛相信啟鑽苑銷情良好。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉指，青富苑地段稍遜，其細單位或再次滯銷，建議當局減價。