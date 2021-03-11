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港增八確診三源頭不明Ursus Fitness多九人染疫

2021-03-11 列印
　　本港昨日新增八宗新冠肺炎確診個案，當中六宗是本地個案，包括三宗源頭不明病例，初步確診約十多宗。衞生防護中心昨公佈，西營盤薄扶林道六十四至六十八號地下「Ursus Fitness」健身中心有一名男教練染疫，追查後發現再多九名員工及顧客初步確診，呼籲曾於本月到訪該健身中心的人士聯絡防護中心。

　　該名男健身教練周一遞交樣本後確診，翌日仍有上班。衛生防護中心其後發現再多九名員工及顧客初步確診，正跟進有否關聯。

  其餘兩宗源頭不明個案，包括一名二十六歲在觀塘賽馬會大樓心理衞生會樂道居殘疾人士院舍的男活動助理；另一名五十八歲任職公司管理人員的男病人，潛伏期間曾到過至少十間餐廳用膳。

　　此外，一名八十六歲女患者昨離世，累計二百零三人染疫亡。

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