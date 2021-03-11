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工會指不少司機「三高」 促公佈打疫苗臨牀標準

2021-03-11 列印
　　對於政府將公共交通從業員納入新冠疫苗接種計劃的優先群組，汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠向傳媒表示高興，但他指不少司機有「三高」，即高血壓、高膽固醇及糖尿病問題，目前坊間仍不清楚有效控制病情的臨牀標準，批評政府只是要求市民諮詢醫生意見，是將責任推給市民。

　　此外，教育局向全港學校校長發信，指學校教職員是接種疫苗的優先組別，促請校方鼓勵教職員接種，如學校有二十名或以上的教職員參與，可在社區疫苗接種中心選擇集體預約。教協希望當局不要將教師接種疫苗與學校復課掛鈎，並要求當局尊重教師的個人意願。

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