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澳門67歲男 接種復必泰疫苗後不適

2021-03-11 列印
　　澳門六十歲或以上長者若要接種國藥疫苗，需健康良好，並要經醫學評估，但當地昨終出現首宗接種新型冠狀病毒疫苗後嚴重不良事件。澳門衛生局疾病預防控制中心公佈，一名六十七歲男子於本月五日在澳門仁伯爵綜合醫院接受健康評估後，未發現禁忌症，接種一劑復必泰mRNA疫苗。他於前晚出現左胸痛，休息後緩解，昨日症狀再次出現並加重。該男子心電圖顯示心肌缺血，臨牀診斷為急性冠狀動脈綜合症，事件交予「新冠病毒疫苖接種後不良事件評估工作小組」今日討論。

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