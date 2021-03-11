陳智思：林鄭沒時間考慮參選特首

疫情放緩，各項限聚令放寬，市民的活動空間擴大，但不少居於院舍的長者和身體殘障人士，由於自理能力較低，他們染疫的風險較高，故此，在過去逾一年長的疫情期間，不少院舍暫停家屬探訪，甚至減少院友外出，致令他們社交活動大減，倍感孤單。保良局及海洋公園昨天公佈，聯手推出一系列度身訂造的探訪院舍計劃，正好填補院友的心靈孤寂，非常及時。 疫情下，不少弱勢社群無奈長留院舍之內，即使有工作人員照顧，也有社工定期探訪，但不能取代親友的噓寒問暖。偏偏為了防範病毒傳染，不少院舍限制親友的探訪，改為網上相見，雖則仍有連繫，但感覺大不同。保良局此時與海洋公園攜手設計不同探訪院舍計劃，派出吉祥物海獅威威、...

2021-03-11