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陳智思：林鄭沒時間考慮參選特首

2021-03-11 列印
陳智思：林鄭沒時間考慮參選特首
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　　行政會議召集人陳智思接受港台訪問時表示，據他了解，特首林鄭月娥絕對沒有時間及空間，考慮參選下一屆特首的問題。他說林鄭月娥向他表示，目前只想做好今屆政府的事情，尤其未來有複雜議題，再加上疫情均是首要去處理，她亦想完成部份競選承諾。

　　至於會否支持前特首梁振英參選，陳智思說梁曾擔任特首，並加入政治系統一段長時間，絕對有資格、能力勝任特首，他目前是全國政協副主席，要視乎他個人意願。

　　陳智思表明自己無興趣參選下屆特首，主要是自己有個人事業，無可能放棄以全職參與政府工作。陳智思又指中央要完善香港選舉制度，明白港人短期內感到失望，相信要時間重建國家與港人的互信。

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